Son Dakika Haberleri: Yağma, gasp ve kasten yaralama suçlarından 1 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yağma, gasp ve kasten yaralama suçlarından 1 kişi tutuklandı

2 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yağma, gasp, kasten yaralama ve hakaret suçlarından 1 kişi yakalandı.

Yağma, gasp ve kasten yaralama suçlarından 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yağma, gasp, kasten yaralama ve hakaret suçlarından 1 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Hacı Rüştü Mahallesi Çelik Sokakta meydana gelen araç içerisinde bulunan şahsı bıçak ile kolundan yaralayarak darp, hakaret ve aracının gasp edilmesi sonucu meydana gelen yağma, gasp ve kasten yaralama hakaret suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından G.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Piyasaya gerçeğini aratmayan sahte para süren karı-koca, yakalandı
Emine Bulut, kendisini katleden eşine açtığı davadan "İşsiz kalmasın" diye vazgeçmiş Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 15:08:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağma, gasp ve kasten yaralama suçlarından 1 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]