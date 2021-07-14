Yağma olayının şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağma olayının şüphelisi olarak yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinde tutuklu bulunan şüphelilerden B.K.'nin ifadesi üzerine diğer şüpheli M.L.'nin 4 Eylül Mahallesinde bulunan evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 30 adet borçlu bilgileri doldurulmuş senet, 3 adet sim kartı bulunmayan cep telefonu, bir miktar kullanılmaya hazır metamfetamin, uyuşturucu madde içmek için kullanılan camdan imal edilmiş bong ve alacak verecek hesabının tutulduğu siyah renkli ajanda ele geçirildi.

Olayın 2 şüphelisi de tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - BİLECİK