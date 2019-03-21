Son Dakika Haberleri: Yağma Suçundan 16 Yıl Hapis Cezası Aldı

Yağma Suçundan 16 Yıl Hapis Cezası Aldı

1 saat önce

Adana'da yağma suçundan 16 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası alan bir hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Yağma Suçundan 16 Yıl Hapis Cezası Aldı, System.String[]
Adana'da yağma suçundan 16 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası alan bir hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri konutta yağma suçundan 16 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası alan hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde bir adreste olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis eve baskın yaptı. Baskın sırasında kaçmaya çalışan Murat D. yakalandı. Firari Murat D. emniyete getirilip işlemleri tamamlandıktan sonra önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:50 Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı Adana'da 15 Kişinin Yaralandığı Kazada Can Pazarı Tartıştığı Anne ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 09:57:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağma Suçundan 16 Yıl Hapis Cezası Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]