"Yağma" suçundan aranan kişi Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

Tırdaki bir şüphelinin "yağma" suçundan arandığı ve Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Şavşat kara yolunun Yokuşdibi yol kontrol noktasında durdurdukları tırda kimlik kontrolü yaptı.

Ardahan 'da, "yağma" suçundan aranan ve Gürcistan 'a kaçmaya çalışırken yakalanan kişi tutuklandı.

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