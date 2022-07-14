Yağma suçundan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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Yağma suçundan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

14.07.2022 15:50
Yağma suçundan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yağma suçundan aranan şahıs üzerinde 2 gram metamfetaminle yakalandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yağma suçundan aranan şahıs üzerinde 2 gram metamfetaminle yakalandı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir turizm firmasına ait otobüs durduruldu. Otobüste yapılan kimlik kontrolünde, yolcu olarak bulunan Z.E. isimli şahsın yağma suçundan yakalaması olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında çantasında 2 gram ağırlığında kristal madde ele geçirildi. - ANTALYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yağma suçundan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yağma suçundan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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