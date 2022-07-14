Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir turizm firmasına ait otobüs durduruldu. Otobüste yapılan kimlik kontrolünde, yolcu olarak bulunan Z.E. isimli şahsın yağma suçundan yakalaması olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında çantasında 2 gram ağırlığında kristal madde ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yağma suçundan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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