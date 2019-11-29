Son Dakika Haberleri: Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı
Son Dakika Yerel Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı

6 saat önce

Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandıGAZİANTEP - Gaziantep'te yağma ve güveni kötüye kullanma suretiyle hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı.

Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yağma ve güveni kötüye kullanma suretiyle hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı.

Farklı tarihlerde meydana gelen 4 faili meçhul yağma ve güveni kötüye kullanma olaylarının 2 şüphelisi, Gaziantep polisi tarafından yakalandı. Benzer olaylardan suç kayıtları olan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı

Gaziantep, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, Esra Erol'u da soymuşlar! (Özel) Gaziantep'te sokak ortasında dövülen genç kadın, İHA'ya konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:41:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]