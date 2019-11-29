Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yağma ve güveni kötüye kullanma suretiyle hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı.

Farklı tarihlerde meydana gelen 4 faili meçhul yağma ve güveni kötüye kullanma olaylarının 2 şüphelisi, Gaziantep polisi tarafından yakalandı. Benzer olaylardan suç kayıtları olan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.