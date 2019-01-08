Yağma ve Yaralamadan Aranan Zanlı Serbest Bırakıldı
1 saat önce
Yağma ve kasten yaralama suçundan yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.
Yağma ve kasten yaralama suçundan yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yağma ve kasten yaralama suçundan aranması bulunan zanlı Hüseyin A. ekiplerce gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin A. savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00 Kaynak: AA
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