Yağma ve Yaralamadan Aranan Zanlı Tekirdağ'da Yakalandı

Yağma ve kasten yaralama suçundan aranan şüpheli, Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yağma ve kasten yaralama suçundan aranan Hasan A'nın, Süleymanpaşa'da olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, Barbaros Mahallesi
'nde saklandığı yerde yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hasan A'nın, savcılık sorgusu sürüyor.