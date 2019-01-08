Yağma ve Yaralamadan Aranan Zanlı Yakalandı - Tekirdağ

Yağma ve kasten yaralama suçundan aranan zanlı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yakalandı.

Yağma ve kasten yaralama suçundan aranan zanlı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yağma ve kasten yaralama suçundan aranma kaydı olan Hasan A'nın Süleymanpaşa'da olduğu bilgisine ulaştı.



Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı, Barbaros Mahallesi'nde saklandığı yerde yakalandı.



Bu arada zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının savcılık sorgusu sürüyor.

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