Son Dakika Haberleri: "Yağmacı" dergilere yasak

"Yağmacı" dergilere yasak

33 dakika önce

Bilimsel nitelik, özgünlük ve etki açısından çok düşük standartları olan dergilerde para karşılığı yayımlanan makaleler artık akademik yükseltmelerde dikkate alınmayacak.

Bilimsel nitelik, özgünlük ve etki açısından çok düşük standartları olan dergilerde para karşılığı yayımlanan makaleler artık akademik yükseltmelerde dikkate alınmayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:50 

Ekonomi
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