Son Dakika Haberleri: Yağmur, 3 ay önce gözü önünde öldürülen eşinin yanına defnedildi
Son Dakika Güncel Yağmur, 3 ay önce gözü önünde öldürülen eşinin yanına defnedildi - Son Dakika

Yağmur, 3 ay önce gözü önünde öldürülen eşinin yanına defnedildi

6 saat önce

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce eşi gözü önünde dövülerek öldürülen, dün de kendisini iple asarak yaşamına son veren 3 çocuk annesi Yağmur Ç. (32), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yağmur, 3 ay önce gözü önünde öldürülen eşinin yanına defnedildi, System.String[]

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce eşi gözü önünde dövülerek öldürülen, dün de kendisini iple asarak yaşamına son veren 3 çocuk annesi Yağmur Ç. (32), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Samandağ ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. 3 kardeş, anneleri Yağmur Ç.'yi iple asılı bulunca, komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Yağmur Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yağmur Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

EŞİ YOL VERME KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yağmur Ç.'nin eşi Gökhan Ç., üç ay önce yol verme kavgasında gözü önünde dövülerek öldürüldü. Gökhan Ç.'nin ölümünün ardından ilçede binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi ve toplum içinde yaşanan şiddet olayları protesto edildi. Yürüyüşe Yağmur Ç. ve 3 çocuğu da katılmıştı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yağmur Ç.'nin cenazesi, bu sabah ailesine teslim edildi. Yeni Mahalle'deki evinde helallik alınmasının ardından Yağmur Ç.'nin cenazesi, Yeni Mahalle Asri Mezarlığı'na götürüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yağmur Ç., gözyaşları arasında eşinin mezarının yanında toprağa verildi.

Cenazeye Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama: İntihardır, şizofrenik belirtileri vardı
Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı Eşini 46 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Canımdan çok seviyordum' dedi-ARŞİV Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:10:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmur, 3 ay önce gözü önünde öldürülen eşinin yanına defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]