Yağmur'a "yaşam iliği" Almanya'dan geldi - Son Dakika

Yağmur'a "yaşam iliği" Almanya'dan geldi

Antalya'da iki yıl önce lösemi teşhisi konulan ve Sağlık Bakanlığının girişimleriyle Almanya'dan getirilen kök hücre başarıyla nakledilen Yağmur Damla Yanık, mutluluğunu sosyal medyadan yaptığı "O son virajı dönmeyi başardım ve son düzlükteyim artık" paylaşımıyla ifade etti.

Antalya'da iki yıl önce lösemi teşhisi konulan ve Sağlık Bakanlığının girişimleriyle Almanya'dan getirilen kök hücre başarıyla nakledilen Yağmur Damla Yanık, mutluluğunu sosyal medyadan yaptığı "O son virajı dönmeyi başardım ve son düzlükteyim artık" paylaşımıyla ifade etti.

Alanya'da yaşayan 19 yaşındaki Yanık'a, 26 Şubat 2018'de bazı şikayetleri üzerine gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu. Uzun süre Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ilaç tedavisi gören Yanık, hastalığı yenince taburcu edildi.

Tedaviden iki ay sonra rahatsızlığı tekrarlayan Yanık, yeniden hastaneye yatırıldı. Hastalığına bağlı gelişen enfeksiyon ve diyabet nedeniyle sol gözünü kaybeden Yanık'a, ilik nakli yapılmasına karar verildi.

Aranan tam uyumlu ilik, Almanya'da bulundu ancak mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gönderilemediği için nakil ertelendi. Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle 5 Haziran'da Antalya'ya getirilen ilik, nakil edileceğinde Yanık'ın beyninde sıvı birikmesi ve enfeksiyon tespit edildi.

Hastanede yaklaşık 7 aydır tedavisi süren Yanık'a, geçirdiği operasyonların ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Almanya'dan gönderilen kök hücre başarıyla nakledildi.

"Kafesten bir kere kurtuldum, tekrar girdim ama bu sefer öyle olmayacak inşallah"

Hayata yeniden tutunmanın mutluluğunu yaşayan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluğunu dile getirdi.

Yanık, duygulandıran mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kök hücre nakli bugün gerçekleşti. O son virajı dönmeyi başardım ve o son düzlükteyim artık. Bugün benim ikinci doğum günüm. O kadar beklentiden sonra çok heyecanlıydım ve heyecanım bir türlü geçmedi. Sanki tekrar doğmuş gibi bebek gibi hafif hissediyorum. Kendimi, bugünü mavi ve yeşil renkle belirledim. Mavi özgürlüğüm, yeşil ise mücadelem. Şimdi kimse anlayamaz beni, yaşayan bilir çünkü kuş misaliydim. Kafesten bir kere kurtuldum, tekrar girdim ama bu sefer öyle olmayacak inşallah. Kafesin kapısını açmayı başardım ve yavaş yavaş çıkacağım. Lütfen dualarınızda buluşalım."

"Bağışta bulunarak küçücük dünyamıza umut olabilirler"

Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece heyecandan hiç uyumadığını, artık hayata sımsıkı sarılmak istediğini söyledi.

İliğin gönderileceği tarihte Kovid-19 sorunu çıktığını dile getiren Yanık, "Hayatın ne göstereceği hiç belli olmuyor. Haziranda ilik nakledilecekti. Dün nihayet ilik nakledildi." diye konuştu.

İliğin hiç tanımadığı birinden geldiğini vurgulayan Yanık, kan, ilik ve organ bağışında bunulması çağrısında bulundu.

"Herkes bağışta bulunarak küçücük dünyamıza kocaman umut olabilirler. Üç tüp kan vermekten korkmasınlar. Bir kez daha dünyaya gelsem ve sağlıklı olsam, arkama bile bakmadan koşa koşa üç tüp kanı verirdim. Benim gibi çok insanın bu hücrelere, kana ihtiyacı var." dedi.

Hastalığı nedeniyle liseyi üçüncü sınıfta bırakmak zorunda kaldığını belirten Yanık, sağlığına kavuşunca açıköğretimden lise ve üniversite okuyarak arkeolog olmak istediğini dile getirdi.

"Hastaneden güle güle çıkmayı hayal ediyorum"

Kızının başından bir an bile ayrılmayan anne Hanife Yanık da zorlu bir süreç yaşadıklarını, Yağmur'un azmiyle hayata tutunduğunu söyledi.

Yağmur'un tam hastalığı yendi derken tekrar nüksettiğini dile getiren Yanık, "İlçede oturuyorum. Burada ev tutup Yağmur'un tedavisi için 7 aydır hastanedeyiz. Nakil olacakken enfeksiyon olduğu söylendi, diş tedavisi de gördü. Çok şükür sonunda nakil yapıldı. Yağmur'un morali çok iyi. Hastanenin kapısından güle güle çıkmayı hayal ediyorum. Doktorları takibini yapıyor." diye konuştu.

Çok zorlu aşamalardan geçti

Nakil ekibinde yer alan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alphan Küpesiz de Yağmur'un çok zorlu aşamalardan geçtiğini anlattı.

Hastanın, ağır mantar enfeksiyonları geçirdiğini, bundan gözünü kaybettiğini belirten Küpesiz, şöyle konuştu:

"Ağır mantar enfeksiyonu beynine ilerlerken cerrahi operasyonlarla ve ilaç tedavisiyle durduruldu. Kemoterapiyle lösemi hücreleri yok edildi. Tam Almanya'dan ilik geleceğinde Kovid-19 nedeniyle uçuşlar durdu. Her an iyi olursa diye ablasını nakil için hazırlamıştık, sonra tam uyumlu ilik geldi. Nakil başarılı geçti, ilk 20 gün çok önemli."

Yağmur'a yaşam iliği Almanya'dan geldi
Yağmur'a yaşam iliği Almanya'dan geldi
Yağmur'a yaşam iliği Almanya'dan geldi
Yağmur'a yaşam iliği Almanya'dan geldi

Kök Hücre, Antalya, Almanya, Lösemi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yağmur'a 'yaşam iliği' Almanya'dan geldi - Son Dakika

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