Son Dakika Haberleri: Yağmur altında ağaca bağlanan köpeği böyle yumrukladı
Son Dakika Genel Haber

Yağmur altında ağaca bağlanan köpeği böyle yumrukladı

23 dakika önce

Yağmur altında ağaca bağlanan köpeği böyle yumrukladıBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sağanak yağmurda ağaca bağlı köpeğe yumruk atan adam hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Yağmur altında ağaca bağlanan köpeği böyle yumrukladı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sağanak yağmurda ağaca bağlı köpeğe yumruk atan adam hayvanseverlerin tepkisini çekti.
Gemlik çevre yolunda geçtiğimiz gün çekilen bir görüntü insanların vicdanını sızlattı. Bir adamın sağanak yağmurda ağaca bağlı köpeğin yanına gelerek yumruk atması ve tuhaf davranışlar sergilemesi hayvanseverlerin tepkisine yol açtı. Görüntüyü çeken hayvansever, köpeği kurtararak, bir gece evinde baktıktan sonra ilan vererek hayvanı sahiplendirdi.
Gemlik, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeye çıkan kadını sarmaşıkların arasından çıkan yılan soktu
Yurtta hava durumu: İstanbul-Ankara sağanak uyarısı (Özel) Sağanak yağmurda köpeği yumrukladı Sınır tanımayan imam, boş vakitlerinde dövüş müsabakası hakemliği yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 10:48:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmur altında ağaca bağlanan köpeği böyle yumrukladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]