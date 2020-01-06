Yağmur altında bırakılan köpeğin sahibine gençlerden tepki - Son Dakika
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Yağmur altında bırakılan köpeğin sahibine gençlerden tepki

7 saat önce

Yağmur altında bırakılan köpeğin sahibine gençlerden tepkiDENİZLİ'de bir hayvan sahibi, köpeğini direğe bağlayıp bir süreliğine bıraktı.

Yağmur altında bırakılan köpeğin sahibine gençlerden tepki

DENİZLİ'de bir hayvan sahibi, köpeğini direğe bağlayıp bir süreliğine bıraktı. Yağmur altında ıslanan köpeği gören ve şemsiye tutan bir grup lise öğrencisi, köpeği bu durumda bırakan hayvan sahibine tepki gösterip, polise şikayet etti. Tartışmayı yatıştıran polis, köpek sahibine duyarlı olması konusunda uyarıp, tarafları gönderdi.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir mağaza önündeki direğe bağlanmış şekilde yağmur altında ıslanan köpeği bugün saat 14.30 sıralarında gören 4 lise öğrencisi, duruma tepki gösterdi. Köpeğin ıslanmaması için şemsiye tutan gençler, hayvan sahibi kadının gelmesiyle tartışmaya başladı. Gençler, kadını köpeği direğe bağlayıp, ıslanmasına neden olduğu için eleştirdi. Hayvan sahibi ise tepkili gençlere kızdı. Bunun üzerine gençler, bulvarda gördükleri polislere hayvan sahibini şikayet etti. Gruptaki genç kız gözyaşlarını tutamayarak, yaşananları anlattı. Hayvan sahibi ise genç kızın koluna vurarak, tepki gösterdi. Gençler, köpeğin yaklaşık 4 saat boyunca direğe bağlı şekilde kaldığını, soğukta üşüyüp ıslandığını, kendilerinin bir süre şemsiye tutuklarını, sahibinin ise buna aldırış etmediğini iddia ederken, köpeğe el konulmasını istedi. Köpeğin tasmasını tutan hayvan sahibi ise polislerin yanında gençlere bağırarak "O benim kendi çocuğum gibi. Ben bakıyorum ona. Siz sokaklarda gezen köpeklerle ilgilenin" dedi. Polis, tartışmayı yatıştırdıktan sonra, kadını bağırmaması konusunda uyarıp, köpeği ıslatmamasını isteyip, tarafları gönderdi.

Yağmur altında bırakılan köpeğin sahibine gençlerden tepki

Şemsi Tebrizi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
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