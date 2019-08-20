Son Dakika Haberleri: Yağmur altında fındık hasadı
Son Dakika Ekonomi Haber

Yağmur altında fındık hasadı

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinde fındık hasadına devam eden üreticilere son günlerde bölgede etkisini sürdüren sağanak yağış engel oldu.

Yağmur altında fındık hasadı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinde fındık hasadına devam eden üreticilere son günlerde bölgede etkisini sürdüren sağanak yağış engel oldu.

Bazı üreticiler yağan yağmurun altında fındıklarını toplarken bazı üreticiler ise bahçesinin eğimini ve bahçe şartlarına göze alarak fındık toplama işini erteliyor.

Son günlerde yağan yağmur nedeniyle fındık toplamakta zorlandıklarını ifade eden üretici Birol Kancan, "Yağmur, çamur demeden fındığımızı topluyoruz. Çok yağdığı zaman ise evimizde yağışların durmasını bekliyoruz. Hepimizin iş hayatı olduğu için sayılı gün iznimiz var ve bizler de fındığımızı bitirmek istiyoruz. Bahçelerde çalışmak gerçekten yorucu ve çok zor. Fındığımızı topladıktan sonra harmana seriyoruz ve patoza verdikten sonra tekrar kurutup pazara indireceğiz. Ailece kendimiz topluyoruz ve gücümüz yettiğince yardımcı işçi almamaya çalışacağız" dedi.

Üretici İsa Yıldız ise, "Bölgemizdeki yağış ciddi derecede bizlerin işlerini engelliyor. Fındık bahçesine gidemiyoruz ve zamanla yarıştığımız için geç kalıyoruz" diye konuştu. - ORDU
Bahçe, Fatsa, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asrın projesi olarak bilinen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda çalışmalar devam ediyor
Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı Bayramda kaybolan genç, bıçaklanarak öldürüldükten sonra araziye gömülmüş Diyanet'ten umre fiyatlarında büyük kampanya

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 13:59:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmur altında fındık hasadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]