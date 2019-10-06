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Yağmur altında zorlu mücadele!

1 saat önce

Turnuvanın ikinci gününde 72 sporcu 18 çukurda mücadele verdi.

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Turnuvanın ikinci gününde 72 sporcu 18 çukurda mücadele verdi. Yıldırım Demirören, Hamit  Altıntop, Ali Nuri Türker, Emre İskeçeli, Baha Telli, Bülent Ciritçi, Hasan Gülkaya gibi golfçüler de dün topun başına geçti. Bu isimlerden Bülent Ciritçi, Erdoğan Demirören ile çok güzel anıları olduğunu belirterek "Bu organizasyon kesinlikle devam edecek, devam etmesi de gerekiyor" dedi.


Ali Nuri Türker de Erdoğan Demirören'i her zaman şükranla anacaklarını vurgulayarak, "Maddi manevi çok emek sarf ettiği bir yerde onun anısına golf oynuyoruz. Bu bizim için hem onur, hem de onu güzel anabilmek adına bir vesile oldu. Böyle bir sahayı bize hediye ettiği için teşekkür ediyorum" dedi. Erdoğan Demirören'in çok mütevazı bir insan olduğunu vurgulayan Tuğrul Timur da, "Erdoğan amca pozitif düşünen, geleceği gören bir insandı. Biz ne zaman sahaya çıksak, herkesin fikrini sorar, herkesten bir şeyler almaya çalışarak daha iyi şeyler yapmaya hep uğraşırdı. Her zaman sahaya çıktığımızda hatırlıyoruz dün gibi. Sanki hiç ayrılmadı, hep aramızda gibi hissediyoruz. İnşallah bu turnuvalarla onun adını hep yaşatacağız" dedi.


OYNADIĞIM EN ÜZÜCÜ TURNUVA


Engelli İ sporcu kategorisinde katılan milli golfçü Mehmet Kazan, "Bugün katıldığım turnuva hayatımda oynadığım en üzücü turnuva. Keşke Erdoğan Bey hayatta olsaydı da bu turnuvayı oynamasaydık. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.


'ERDOĞAN BEYDEN KUPA ALMIŞTIM'


Kemer Country'deki isimlerden Hyunyoung Shim iddialı olduğunu söyledi. 24 yaşındaki Güney Koreli, "Daha önce Erdoğan Bey'in elinden kupa almıştım. Kazanıp, Citycoco Scooter'ı almak istiyorum" dedi

Yıldırım Demirören, Hamit Altıntop, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:46 
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