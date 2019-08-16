Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü
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Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndüKARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur yolları göle çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:24 Kaynak: İHA
Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü
KARABÜK - Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur yolları göle çevirdi.
Safranbolu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur yolları dere yatağına çevirdi. Karabük-Safranbolu istikametine seyir eden sürücüler ise dere yatağına dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Metrekareye 2 kilogram yağışın düştüğü Safranbolu'da ara caddelerin merdivenleri su taşkınları meydana geldi.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Karabük'te sağanak ve gök gürültülü yağışların bulunacağı ve metrekareye 21 kilogram yağışın düşeceği belirtilirken vatandaşlar ani sel ve baskınlara karşın uyarıldı.
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