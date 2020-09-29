Flaş gelişme...Yağmur Aşık, Emre Aşık'ı öldürtmek için iki kez tetikçi tuttu iddiasıyla gözaltına... - Son Dakika

Flaş gelişme...Yağmur Aşık, Emre Aşık'ı öldürtmek için iki kez tetikçi tuttu iddiasıyla gözaltına...

ESKİ Milli futbolcu Emre Aşık'ın tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile tetikçi olduğu öne sürülen Baycan Ş., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Flaş gelişme...Yağmur Aşık, Emre Aşık'ı öldürtmek için iki kez tetikçi tuttu iddiasıyla gözaltına..., System.String[]

ESKİ Milli futbolcu Emre Aşık'ın tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile tetikçi olduğu öne sürülen Baycan Ş., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Yağmur Aşık, tetikçi tuttuğu ihbarında bulunan Erdi S.'nin kendisine aşık olduğunu, karşılık bulmadığı için bu iftirayı attığını öne sürü. Yağmur Aşık ve Baycan Ş.'nin yurt dışına çıkışlarını yasaklayan mahkeme, iki şüphelinin Emre Aşık'ın kendisine, evine ve işyerine 300 metreden fazla yaklaşmalarını yasakladı. Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne önceki gün giden eski Milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'ın kendisini öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne sürerek şikayetçi oldu. 27 Eylül Pazar günü Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne giden Emre Aşık, kendisini daha önce öldürtmek için adam tuttuğu gerekçesi ile hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan eşi Yağmur Aşık'ın tekrar aynı girişimde bulunduğunu öne sürdü. ÖLDÜRTMEK İÇİN İKİNCİ KEZ TETİKÇİ TUTTUĞU İDDİASI

Eşi ile birlikte Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanık sıfatı ile yargılanan Erdi S.'nin eşinin kendisini öldürtmek için başka bir tetikçi tuttuğu yönünde avukatına mesaj attığını öne süren Emre Aşık, "Erdi S., avukatıma mesaj attı. Mesajda Yağmur Aşık'ın tekrar bir tetikçi tuttuğundan, bu tetikçiye para verdiğinden, tetikçinin adının Baycan Ş. olduğundan ve beni öldüreceğinden bahsediyor. Erdi S. daha sonra avukatımı aradı. Avukatıma tetikçinin beni iki gün içinde öldüreceğini söylemiş. Ben bu durum karşısında artık tedirgin oluyorum. Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum" dedi. ŞİKAYETÇİ OLDU

Şikayetinde, Erdi S.'nin karakolu arayarak ihbarda da bulunduğunu söyleyen Emre Aşık, "Beni öldürmek için adam tutan Yağmur Aşık ve tetikçi olduğunu öğrendiğim Baycan Ş. olarak bildiğim şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi. YAĞMUR AŞIK VE TETİKÇİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu şikayet üzerine gözaltına alınan Yağmur Aşık ve Baycan Ş., emniyet işlemlerinin ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgusunda eşi Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tuttuğu ihbarında bulunan Erdi S.'nin kendisine aşık olduğunu iddia eden Yağmur Aşık'ın, "Erdi S. saplantılı şekilde bana aşıktır. Özel görüntülerimi yayınladığı için kendisinden şikayetçi oldum. Erdi beni öldürmekle ve hapishaneye attırmakla tehdit etmektedir. Bu eylemlerini de duygusal isteklerine karşılık vermediğim için yapmaktadır" dediği öğrenildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Tetikçi olarak tuttuğu öne sürülen Baycan Ş.'nin aile dostları olduğunu söyleyen Yağmur Aşık'ın, "Baycan ne Erdi S.'yi nede Emre Aşık'ı tanır. Erdi S., Baycan Ş.'yi kıskandığı için bu şekilde ihbarda bulunmuş olabilir. Emre Aşık, avukatı ve Erdi S. planlayarak bana iftira attıklarını düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Emre Aşık'ı öldürtmek için kesinlikle Baycan Ş.'ye para vermedim. Bana iftira atan Emre Aşık, onun avukatı ve Erdi S.'den şikayetçiyim" dediği kaydedildi.

'BEN BU OLAYIN HİÇBİR YERİNDE YOKUM'

Baycan Ş.'nin ise sorgusunda Yağmur Aşık ile kendi ailesinin geçmişte komşuluk yaptığını, aileler aracılığı ile tanıştıklarını belirterek, "Yağmur Aşık ile aramızda normal arkadaşlık dışında bir şey yoktur. Ancak aramızda birşey olduğu düşüncesi ile böyle bir şeye muhatap olduğumuzu düşünüyorum. Ben bu olayın hiçbir yerinde yokum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi,

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Her iki şüpheli de savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmaları için mahkemeye sevk edildi. Savcılığın adli kontrol talebini kabul eden mahkeme her iki şüphelinin de yurt dışına çıkışlarını yasakladı. Mahkeme şüphelilerin şikayetçi Emre Aşık'ın evine, işyerine ve kendisine 300 metreden fazla yaklaşılmasını da yasakladı.

Flaş gelişme...Yağmur Aşık, Emre Aşık'ı öldürtmek için iki kez tetikçi tuttu iddiasıyla gözaltına...

Yağmur Aşık, Emre Aşık, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:02

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Güncel Flaş gelişme...Yağmur Aşık, Emre Aşık'ı öldürtmek için iki kez tetikçi tuttu iddiasıyla gözaltına... - Son Dakika

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