Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı - Son Dakika

Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

21.10.2020 18:10
Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı, System.String[]

ESKİ milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında 4 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

ESKİ milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında 4 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ve birlikte olduğu Erdi Sungur, mart ayında Düzce'de yol uygulaması yapan jandarma ekiplerinin aracına çarpıp, kaçtı. Jandarma ekibi, olay yerinden kaçan Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ı yakaladı. Tutuksuz yargılanan Erdi Sungur, Yağmur Aşık ile birlikte Emre Aşık'ı öldürme planı yaptıklarını iddia etti.

Bakırköy Aile Mahkemesi, Yağmur Aşık'ın başvurusu üzerine 'tehdit', 'hakaret', 'aşağılama ve küçük düşürme'yi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması tedbir kararını onaylayarak, 4 ay uzaklaştırma kararı verdi. Erdi Sungur hakkında verilen karar ise Düzce Şehit Osman Çatana Polis Merkezi Amirliği tarafından kendisine tebliği edildi. Sungur kararı alarak polis merkezinden ayrıldı.

Kararla ilgili açıklama yapan Erdi Sungur, "Yağmur hanım, hakkımda koruma kararı aldırmış. Bana evrak tebliğ edildi. Kendileri tehdit ediyor ama nedense koruma kararı aldırıyor. Kendini reklam etmek istiyor. Biraz televizyonlardan uzak kaldı. 4 ay uzaklaştırma kararı vermişler. Ben mahkeme gününü bekliyorum. Mahkeme günü yaklaştığı için böyle bir yola başvurdu. Benim onlarla bir işim yok. Şu anda zaten Düzce'deyim. Elbette İstanbul'a gidip geliyorum. İstanbul'da da olsam kendileriyle işim yok. Devletimizin verdiği karara mecburen uyacağız" dedi.


Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı - Son Dakika

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