Yağmur Aşık için yasak aşk iddiası! Emre Aşık...
14 dakika önce
Sunucu Seren Serengil'in "Bebeğimi düşürmeme sebep oldu" diyerek boşanma davası açtığı Yaşar İpek'le ilgili bir bomba iddia daha ortaya atıldı.
Sunucu Seren Serengil'in "Bebeğimi düşürmeme sebep oldu" diyerek boşanma davası açtığı Yaşar İpek'le ilgili bir bomba iddia daha ortaya atıldı.
Yaşar İpek'in futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç'la aynı teknede görüntülendiği iddia edildi.
'TEKNE TATİLİNE ÇIKTILAR' İDDİASI
Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve Yaşar İpek beraber tekne tatiline çıktı. İkilinin beraber tatile çıkmasını da sosyal medya paylaşımları ele verdi.
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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:35
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