Son Dakika Haberleri: Yağmur Aşık için yasak aşk iddiası! Emre Aşık...
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Yağmur Aşık için yasak aşk iddiası! Emre Aşık...

14 dakika önce

Sunucu Seren Serengil'in "Bebeğimi düşürmeme sebep oldu" diyerek boşanma davası açtığı Yaşar İpek'le ilgili bir bomba iddia daha ortaya atıldı.

Yağmur Aşık için yasak aşk iddiası! Emre Aşık..., System.String[]

Sunucu Seren Serengil'in "Bebeğimi düşürmeme sebep oldu" diyerek boşanma davası açtığı Yaşar İpek'le ilgili bir bomba iddia daha ortaya atıldı.


Yaşar İpek'in futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç'la aynı teknede görüntülendiği iddia edildi.


'TEKNE TATİLİNE ÇIKTILAR' İDDİASI


Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve Yaşar İpek beraber tekne tatiline çıktı. İkilinin beraber tatile çıkmasını da sosyal medya paylaşımları ele verdi.


Galatasaray grubundaki iki takım; Real Madrid ve PSG'nin kapışması


Seren Serengil, Yaşar İpek, Emre Aşık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:35 
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