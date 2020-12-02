Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık tarafından öldürülmek istendiği iddiasıyla açılan dava Düzce'de görülüyor. Emre Aşık mahkeme için adliyeye avukatı ile gelirken, iddianamede Yağmur Aşık'ın, Erdi Sungur'dan eşini öldürmesini istediğini, adam öldürüp öldüremeyeceğini test etmek için de kanlı ete ateş ettirdiği iddiaları yer aldı. Erdi Sungur ifadesinde, Yağmur Aşık'ın kendisinden hamile kaldığını iddia etti.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile araçta beraberinde olan Erdi Sungur, geçen mart ayında Düzce'de yol uygulaması yapan jandarma aracına çarparak kaçtı. Jandarma ekibi, olay yerinden kaçan Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ı yakaladı. Tutuksuz yargılanan Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisinden Emre Aşık'ı öldürmesini istediğini iddia etti.

"YAĞMUR'UN BANA YAPTIĞI TEKLİFİ KABUL ETMEDİM"

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisine Emre Aşık'ı öldürmesi için teklifte bulunduğunu, ancak kendisinin kabul etmediğini belirtti. Erdi Sungur ifadesinde Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için silah satın aldığını söyleyerek, "Ben Yağmur ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için herhangi bir plan yapmadım. Yağmur Aşık bana konuyu teklif ettiğinde de ben kabul etmedim. İstanbul'dan Düzce'ye geldiğimiz sırada bir dinlenme tesisini geçtikten sonra yol kenarında durduk. Arkamıza bir araç geldi. Aracın arkasında bir kişi oturuyordu. Bu kişi bizi görünce Yağmur'a beni kast ederek, 'Bu mu?' diye sordu. Yağmur da, 'Evet bu efendim' dedi. Araçtaki kişi bana, 'Emre olayını biliyorsun' dedi. Ben de 'ne olayı' dedim. Bu kişi bana 'Yapabilecek misin, yurt dışına çıkacak mısınız?' diye sordu. Ben de böyle bir şey olmadığını söyledim. Daha sonra aynı kişi Yağmur'a 'para hazır mı?' dedi. Yağmur da bir kısmının konuştuğu gibi hazır olduğunu söyledi. Sonra valizden içerisinde para olan poşeti çıkararak bu şahsa verdi. Daha sonra biz aracımıza binip Düzce'ye geldik. Yağmur ile görüştüğümüzde 200-300 bin lira civarında bir paradan bahsediyordu. Ben kesinlikle Emre Aşık'ın öldürülmesi konusunda herhangi bir plan yapmadım" dedi.

"KANLI BİR ET PARÇASI GETİRİP ATEŞ ETMEMİ İSTEDİ"

Erdi Sungur, "Yağmur Aşık ile konuşmalarımızdan anladığım kadarıyla çocuklarını görmekten ziyade onları yanında tutarak Emre Aşık'tan daha fazla nafaka almanın ve çocukları vasıtasıyla kalacak malın derdindeydi. Görüşmelerimizde halen boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek istediğinden bahisle konuşuyordu. Zaman zaman bana bu işi yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de hayatımda adam öldürmediğimi, şimdiye kadar işlemiş olduğum suçların ufak tefek suçlar olduğunu bu şekilde bir suçu işleyemeyeceğimi söyledim. Hatta bir keresinde bana kanlı bir et parçası getirip buna ateş etmemi söyledi. Ben getirdiği ete ateş ettim. Ancak Yağmur, ateş ettiğim sırada gözümü kıstığımı söyleyerek bana, 'Emre Aşık'ı öldürme işini yapamazsın' dedi. Bu şekilde benden umudunu kesti" diye konuştu.

Yağmur Aşık ile birlikte İlyas Yılmaz'ın evine gittiklerini söyleyen Erdi Sungur, "İlyas ile Yağmur uyuşturucu içtikleri sırada konuşmalar geçmiştir. Yağmur, İlyas'a neden cezaevinde yattığını sormuştu. İlyas da makara olsun diye, '3 tane adam öldürdüm o yüzden yattım' dedi. Bunun üzerine Yağmur da espri olarak, "Emre Aşık'ı öldürsene" dedi. İlyas da, "Tamam öldürürüm kaç para vereceksin" dedi. Yağmur da, "5 milyon vereyim" dedi. Yalnız bu konuşmalar muhabbet sırasındaki şakalaşmalardan ibarettir. Ancak Yağmur, İlyas'tan ciddi olarak tenha bir yerde depo, ev tarzı bir şey istedi." dedi. Tanık İlyas Yılmaz ise ifadesinde Emre Aşık'ın öldürülmesi durumunda cesedin gömüleceği tenha bir göstermesini istediklerini, kendisine 10 milyon lira para teklif edildiğini iddia etti.

Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Erdi Sungur ile müşteki Emre Aşık ve avukatları katıldı. Mahkeme heyetinin, iddiaları okumasının ardından Erdi Sungur'un ifadesi alındı.

Erdi Sungur ifadesinde, "Cumhuriyet Savcılığı'nda samimi itiraflarda bulundum. Cezaevinden firar ettiğimde Yağmur Aşık, beni aldı. Günlük kiralık evlerde kaldık. Daha sonra Yağmur Aşık'ın evinde kaldık. Benim, adam öldürme düşüncem yoktu. Ben, tekrar cezaevine girdiğimde Yağmur ile İlyas Yılmaz görüşmeye devam etmişler. Daha sonra Baycan Ş. isimli birisiyle Yağmur'un beraber olduğunu öğrendim. Yatıp kalkıp Emre'yi öldürmek istediğini söyledi. Ben bunu yapamayacağımı söyledim. Bana Arnavutköy'deki evinin arkasındaki ormanlık alanda, kanlı ete ateş ettirdi. Benim bu işi yapamayacağımı söyledi. Nedenini sorduğumda gözlerimi kırptığım için yapamayacağımı belirtti" dedi.

"EMRE AŞIK'I ÖLDÜRECEK KİŞİYE 270 BİN LİRA VERDİ"

Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın, Emre Aşık'ı öldürecek kişiye 270 bin lira verdiğini hatırlatarak, "İstanbul'dan kiraladığı araçla Düzce'ye gelirken Adapazarı'nda da ikinci aracı kiraladık. Yağmur, İstanbul'dan kiraladığı araçla ben de arkasından Adapazarı'ndan kiraladığım araçla Düzce'ye geldik. Amaç çevirmelerde ikimizin aynı araç içinde polise yakalanmamasıydı. Ben o dönem firariydim. Yağmur'un anne ve ablası bana 'damadımız' diyordu. Yağmur'un ablasıyla annesi çantasında iki silah gördüler. Annesi Yağmur'a 'bu silahlar ne?' dedi. Yağmur annesine, 'Sen Emre'yi öldüremedin. Bu halledecek' diyerek beni gösterdi. Benim bu işi yapamayacağımı düşündükleri için bir gün İzmit civarında yol kenarında beklerken arkamızdan siyah bir minibüs geldi. Yağmur, minibüse geçti ve para götürdü. Yaklaşık 270 bin lira civarında olduğunu hatırlıyorum. Daha sonra para verdiği kişinin Baycan Ş. olduğunu öğrendim. Yağmur'a 'bu kim?' dediğimde, 'Sen yapamayacaksın işi, bu halledecek' dedi" diye konuştu.

"BENDEN HAMİLE KALDI"

Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisinden hamile kaldığını iddia ederek, şöyle devam etti:

"Kendimi o dönemlerde firari olduğum için Sertaç Ataoğlu olarak tanıttım. Cezaevinden firar ettiğimde Yağmur'un yanında kaldım. Benden hamile kaldı. Yağmur, açık hatlardan zaman zaman benim adıma mesajlaşıyor ve bana Emre'nin gay olduğunu söylüyordu. Hatta ellerinde gay bir video vardı ve bana buradaki erkek şahsın Emre olduğunu söylediler. Ben Emre'ye benzetemedim. Ancak onlar Emre olduğunu ısrarla söylediler. Ben bu dönemde Yağmur'un çocuklarının elinden alınırken Emre'nin avukatı Funda Hanım'ın el hareketi yaptığı videosunu izledim ve Funda Hanımı arayarak tehdit ettim. Benim firari olarak silah alma gücüm ve durumum yoktu. Silahları Yağmur aldı. Silahları, İstanbul'dan korsan taksici Mehmet A. getirdi. Silahları Emre'nin bizi öldürme tehdidi olduğu için aldığımızı söylüyorlardı. Ancak bizi arayanın Emre olmadığını daha sonra öğrendim. Düzce'ye gelirken mermileri ise Adapazarı'ndan taksici Hakkı D.G.'den aldık. Mermilerin parasını Yağmur verdi. 100 adet mermi aldık. Mermilerin 89 adetini yakalattık. Geri kalanıyla da hem ete ateş ettim hem de Yağmur otobanda bir iki el havaya sıktı. Biz, Düzce'ye geldiğimizde İlyas Yılmaz'ın evinde kaldık. Dağlık alana gittiğimizde Yağmur, İlyas'a bana domuz bul, depo bul diye ısrar etti. Hatta Düzce'de yakalanmamızın ardından cezaevine girdim ve tekrar çıktığımda 4 gün daha Yağmur'la kaldım. Bu süreç içinde Gaziosmanpaşa'da bir adliyede Yağmur'un baskısıyla onun lehine ifade verdim."

EMRE'NİN KİMLİĞİ YAĞMUR'UN ÇANTASINDAN ÇIKTI

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, Erdi Sungur'a, "Sanığın üzerinden Emre Aşık'ın kimliği çıktı. Bu kimliği nasıl elde etti? İstanbul'dan Düzce'ye gelirken kolluk kuvvetlerine çarptılar mı?" sorularını yöneltti. Erdi Sungur bunun üzerine, "Emre'nin kimliği Yağmur'un çantasından çıktı. Bana bu kimliği kullanabileceğimi ve Emre'ye çok benzediğimi söyledi." dedi.

Erdi Sungur, ifadesinin devamında, "Düzce Vali yardımcısının şoförü Recep H. bize eskortluk yaptı. Yağmur, Recep'e 900 lira araba kiralaması için para gönderdi. Ardından evinde 1500 liraya eskort bir kadın tutarak beraber olmasını sağladı. Ardından Recep'in makam arabasıyla gelmesini istedi. Recep kabul etmeyince eskort kadının ikna etmesini istedi. Ardından Recep açığa alındı" diye konuştu.

"SONUN VATAN ŞAŞMAZ GİBİ OLACAK"

Emre Aşık, mahkemeye verdiği ifadesinde, "Şikayetçiyim. Dava ve duruşmalara katılmak istiyorum. Erdi'yi tanımam. 2012 yılında Yağmur'la evlendik. İfadelere kadar benim hakkımda öldürme planı kurduğunu bilmiyordum. Ancak bana İlyas Yılmaz'ın kızı, Instagram üzerinden 'Seni öldürecekler' diye ısrarla mesaj atınca avukatım aracılığıyla olayı açığa çıkardık. Bu süreçten sonra avukatım görüşmelere devam etti. Ben boşanma davası açtığım zaman Yağmur, sahibi olduğum oteli basarak, 'Emre'nin E'si kalmayacak. Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak. Seni bitireceğim' diye tehdit etti. Otelden çıkarken kuzenim Gökhan Ersöz'e de aynı tehditlerde bulundu" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmaya katılmayan Yağmur Aşık ile tanık İlyas Yılmaz'ın zorla getirilmesi, televizyon programları ile basında çıkan haberlerin toplanmasına ve delil sayılmasına yönelik mütalaa sunuldu. Mahkeme heyeti, mütalaayı kabul ederek boşanma davasında evinden tahliye edilen Yağmur Aşık'ın adresinin tespit edilmesini, ardından mahkeme gününü beklemeden ifadesinin alınmasını isteyerek bir sonraki duruşmanın 28 Ocak 2021 günü yapılmasına karar verdi.

"ERDİ SUNGUR ÇOK CİDDİ İDDİALARDA BULUNDU"

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güzel geçti mahkeme. Sanık Erdi Sungur, çok ciddi iddialarda bulundu. Detaylı açıklamalar yaptı. Müvekkilimiz ile ilgili böyle bir eylem birliği içerisinde olduklarını çok net bir şekilde ifade etti. Farklı farklı isimlerden bahsetti. Diğer sanık Yağmur Sarnıç da dinlendikten sonra işin rengi ortaya çıkacaktır. Duruşmamız uzun sürdü, biraz yorulduk. Ancak sonucun güzel olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.