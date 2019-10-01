Yağmur, Asrın İş İnsanları Derneği yürütme kurulu toplantısını değerlendirdi

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Mehmet Yağmur, Ankara'da düzenlenen çalıştay ve yürütme kurulu toplantısının son derece yararlı geçtiğini bildirdi.



Ankara'da düzenlenen çalıştay ve yürütme kurulu toplantısında, Asrın İş insanları Derneği Malatya Şubesi 'nin sunumunu Şube Başkanı Aziz Özel 'i temsilen Şube Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Mehmet Yağmur aktardı.



ASRİAD Malatya Şube Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Mehmet Yağmur, yaptığı açıklamada, "ASRİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve 27 şube temsilcisinin katılımıyla Programlama Çalıştayı ve 1. Yürütme Kurulu Toplantısı " 28-29 Eylül 2019 tarihinde Ankara'da düzenlendi. Asrın İşadamları Derneği " Programlama Çalıştayı ve 1. Yürütme Kurulu Toplantısı " Genel Başkan Adnan Danışan'ın açılış konuşması ile başladı Şube Temsilcilerinin geçen bir yıl boyunca yapmış oldukları çalışmaları ve etkinlikleri sırasıyla anlattılar" ifadelerini kullandı.



Malatya'da kuruldukları günden itibaren yapmış oldukları üye çalışmalarını özellikle ASRİAD Malatya Şubesi üyeleri arasındaki ticareti oluşturduklarını ve var olan ticaretleri geliştirdiklerini bundan dolayı Genel Merkez nezdinde Türkiye çapında ödül aldıklarını aktaran Yağmur, aynı zamanda resmi kurum ve Malatya ticareti için İŞGEM, KOSGEB, Fırat Kalkınma Ajansı, TKDK, Ticaret Borsası ve Ticaret Sanayi Odası Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Partiler ile Malatya için çalıştuklarını detaylı şekilde anlattığını vurguladı.



Yağmur, daha sonra özetle şunları ifade etti: "Genel Merkez yönetimi ise önümüzdeki yıl içerisindeki yapacakları programlama çalıştayını komisyonlar olarak anlattılar. Toplantının ikinci kısmında ise gruplar halinde yapılan komisyon toplantılarında planlama ve programlama çalışmaları aktarıldı.



Toplantılar aralarında şube temsilcileri ve genel merkez arasında gerek ticari, gerek faaliyetler konular olarak konuşmalar ve planlar bireysel olarak yapıldı.



Toplantının ikinci gününde ise Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili Brifing aktarıldı. Ekonomi panelinden sonrada toplantı sona erdi.



Ankara'da düzenlenen çalıştay ve yürütme kurulu toplantısının son derece yararlı geçtiğini bildiren Yağmur, böyle toplantılarda sorunları dile getirme ve istişare imkanı bulduklarını da kaydetti. - MALATYA