Yağmur bereketinden faydalanan çiftçinin yüzü gülüyor - Son Dakika
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Yağmur bereketinden faydalanan çiftçinin yüzü gülüyor

22.07.2022 16:15
Yağmur bereketinden faydalanan çiftçinin yüzü gülüyor

Yağmur bereketinden faydalanan çiftçinin yüzü gülüyorAĞRI Ağrı'da bu yıl etkili olan yağışların verimliliği çiftçinin yüzünü güldürdü.

Yağmur bereketinden faydalanan çiftçinin yüzü gülüyor

AĞRI Ağrı'da bu yıl etkili olan yağışların verimliliği çiftçinin yüzünü güldürdü.

Ağrı'da geçen yazın kurak geçmesinin ardından baharın gelmesiyle birlikte etkili olmaya başlayan yağışlarla suya doyan toprakların verimliliğinden faydalanan çiftçiler, bu yılın da boş geçmemesinin sevincini yaşıyor.

Toprakta veriliğin fazla olduğunu söyleyen Çetin Alptekin, "Sıcakta çalışmak çok zor ama bu yıl ekinler iyi. 500 dönün tarlamız var. Sabah saat 6'da gelip başlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağmur bereketinden faydalanan çiftçinin yüzü gülüyor - Son Dakika

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