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Yağmur bulutları böyle geldi - Son Dakika

Yağmur bulutları böyle geldi

15.06.2021 14:57

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Bulutların gökyüzünü kaplaması ve yağmurun gelişi drone ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından öğle saatlerinde İstanbul'da bir çok ilçede etkili olan sağanak yağış öncesi kentin üzeri kara bulutlarla kaplandı. Yağış öncesi gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve yağmurun gelişi drone ile görüntülendi.

(Selim Bayraktar - Gülşah Kahveci/İHA)

Yağmur bulutları böyle geldi
Yağmur bulutları böyle geldi
Yağmur bulutları böyle geldi
Yağmur bulutları böyle geldi

Meteoroloji, İstanbul, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağmur bulutları böyle geldi - Son Dakika


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