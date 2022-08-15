Yağmur bulutları İstanbul semalarını böyle kapladı - Son Dakika
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Yağmur bulutları İstanbul semalarını böyle kapladı

15.08.2022 19:50

Yağmur bulutları İstanbul semalarını böyle kapladı İstanbul'da etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı.

Yağmur bulutları İstanbul semalarını böyle kapladı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Bulutların gökyüzünü kaplaması ve yağmurun gelişi havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış öncesi kentin üzeri kara bulutlarla kaplandı. Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve yağmurun İstanbul'a gelişi drone ile havadan görüntülendi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Yağmur bulutları İstanbul semalarını böyle kapladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yağmur bulutları İstanbul semalarını böyle kapladı - Son Dakika
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