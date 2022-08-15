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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış öncesi kentin üzeri kara bulutlarla kaplandı. Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve yağmurun İstanbul'a gelişi drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Yağmur bulutları İstanbul semalarını böyle kapladı - Son Dakika

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