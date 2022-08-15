Yağmur bulutları İstanbul semalarını böyle kapladı
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Bulutların gökyüzünü kaplaması ve yağmurun gelişi havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış öncesi kentin üzeri kara bulutlarla kaplandı. Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve yağmurun İstanbul'a gelişi drone ile havadan görüntülendi.
Son Dakika › Genel › Yağmur bulutları İstanbul semalarını böyle kapladı - Son Dakika