Kars'ın Arpaçay ilçesinde yağmur öncesi bulutların haraketliliği timelapse (zaman atlamalı) tekniğiyle görüntülenmesi büyüledi.
İlçeye bağlı Kuyucuk köyünde yağmur yüklü bulutlar güzel manzaralar oluşturdu. Bulutların dansının Zaman Atlamalı Fotoğrafçılık tekniğiyle AA muhabirince görüntülendi.
Saniyedeki kare hızını artırarak çekilen ve bulutların oldukların daha hızlı gitmesi nefes kesen görüntüler oluşturdu.
Yaklaşık 1 saat çekilen görüntünün 1 dakikaya sığdırılması güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yağmur bulutlarının dansı - Son Dakika