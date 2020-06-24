Yağmur bulutlarının gelişi havadan görüntülendi - Son Dakika

Yağmur bulutlarının gelişi havadan görüntülendi
İstanbul semalarında yağmur bulutlarının tekrar gelişi havadan görüntülendi.
İstanbul semalarında yağmur bulutlarının tekrar gelişi havadan görüntülendi. Görüntülerde, kara bulutların gökyüzünü kapladığı görülüyor.
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından yağmur tekrar başladı. Yağmurla birlikte mega kenti kara bulutlar sardı. Yağmur bulutlarının İstanbul semalarında görünümü ise havadan görüntülendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:12 Kaynak: İHA
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