Son Dakika Haberleri: Yağmur çamur fındık hasadı
Son Dakika Güncel Haber

Yağmur çamur fındık hasadı

1 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde fındıkların toplanması günlerdir devam eden yağmura rağmen aralıksız devam ediyor.

Yağmur çamur fındık hasadı, System.String[]

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde fındıkların toplanması günlerdir devam eden yağmura rağmen aralıksız devam ediyor.


Fındık bahçelerinde yağmur altında çalışan işçiler tüm zorluklara karşın bahçelerdeki fındıkları topluyor.


Bahçe sahiplerinden Davut Arslan, fındıkçının zamanla yarıştığını dile getirerek, yaşamı boyunca fındık toplama döneminde ilk defa bu kadar uzun süreli yağış gördüğünü söyledi.


Günlerdir devam eden yağışların fındık üreticisini zora soktuğunun altını çizen Arslan, "İşçilerimizle birlikte fındıklarımızı yağmur, çamur demeden toplamaya devam ediyoruz. İşlerimiz yağmurla daha da zorlaştı. Sabah işe gelirken beraberimizde getirdiğimiz naylon çadırların altına yağmur şiddetlendiğinde giriyoruz. Bu şekilde fındığımızı akşama kadar topluyoruz. İnşallah havalar açar hepimiz fındıklarımızı rahat toplarız" dedi. - ORDU

Kabadüz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'da şiddetli yağış
Davutoğlu'ndan AK Parti'ye sert eleştiri: Kendi kendini tasfiye ediyor Emine Bulut cinayetinde görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekip yayan kişi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 22:37:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmur çamur fındık hasadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]