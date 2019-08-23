Yağmur çamur fındık hasadı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde fındıkların toplanması günlerdir devam eden yağmura rağmen aralıksız devam ediyor.



Fındık bahçelerinde yağmur altında çalışan işçiler tüm zorluklara karşın bahçelerdeki fındıkları topluyor.



Bahçe sahiplerinden Davut Arslan, fındıkçının zamanla yarıştığını dile getirerek, yaşamı boyunca fındık toplama döneminde ilk defa bu kadar uzun süreli yağış gördüğünü söyledi.



Günlerdir devam eden yağışların fındık üreticisini zora soktuğunun altını çizen Arslan, "İşçilerimizle birlikte fındıklarımızı yağmur, çamur demeden toplamaya devam ediyoruz. İşlerimiz yağmurla daha da zorlaştı. Sabah işe gelirken beraberimizde getirdiğimiz naylon çadırların altına yağmur şiddetlendiğinde giriyoruz. Bu şekilde fındığımızı akşama kadar topluyoruz. İnşallah havalar açar hepimiz fındıklarımızı rahat toplarız" dedi. - ORDU