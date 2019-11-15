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Yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü

6 saat önce

Yalıhüyük, Bozkır, Ahırlı ve Seydişehir'de etkili olan sağanak yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü, System.String[]

Yalıhüyük, Bozkır, Ahırlı ve Seydişehir'de etkili olan sağanak yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Dün öğle saatlerinden beri aralıklarla devam eden hafif yağış bugün yerini sağanağa bıraktı.

Konu hakkında bilgi veren Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci; "İlçemizde yaklaşık 30 bin dekar alanda tarla tarımı yapılıyor. Bugün itibari ile metrekareye düşen 2,5 kilogram yağış önümüzdeki yıl çıkacak olan ürünler için çok yararlı olmuştur. Çiftçilerimizin yüzünü güldürmüştür." dedi.

Yağmura çok sevinen Yalıhüyüklü çiftçilerinden Nedim Özmen de, "Ekimlerimizi yapmıştık. Uzun süredir yağış olmayınca düşünceliydik. Allah'ım yağmuru bize bahşetti. Tüm çiftçiler olarak çok mutluyuz. Ne kadar Allah'a (C.C) şükretsek azdır." diye konuştu.


Meteoroloji tahminine göre sağanak yağışın geceye kadar devam etmesi ardından da ilçeyi terk etmesi bekleniyor.

Seydişehir, Yalıhüyük, Ahırlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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