Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı - Son Dakika

Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Eskişehir'de uzun süredir yağmura hasret kalan çiftçi, öğle saatlerinde başlayan yağmur ile adeta bayram sevinci yaşadı.

Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı, System.String[]

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Eskişehir'de uzun süredir yağmura hasret kalan çiftçi, öğle saatlerinde başlayan yağmur ile adeta bayram sevinci yaşadı.


Eskişehir'de etkili olan sağanak yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü. Geçen haftanın kurak geçmesiyle bazı ürünler yanma aşamasına gelirken, yağış ile mahsuller can suyuna kavuştu.


"Beklenen yağmur geldi"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yağmurla birlikte ürünlerin kendine geleceğini söyledi. Buluşan, "Aşırı sıcaklardan dolayı kuru tarım alanlarındaki ürünlerimizde sıkıntı vardı ama beklenen yağmur geldi. Çok şükür mevlam neylerse güzel eyler. 2020 üretim sezonumuzda ürünlerimiz iyi ama mayıs ayının ortalarında yaşanan aşırı sıcaklar ürünlerimizi etkilemişti. Son 3 gündür yağan sağanak yağmur çok güzel. Arife günü etkili olan kırağı ve don üreticimizi üzdü ama herşeye rağmen yağan yağmur şimdilik yeterli. Mevlam afatlardan korusun, bol ve bereketli bir sezon olur inşallah"diye konuştu.


Diğer yandan meteorolojik verilere göre yağmurun hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 12:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı - Son Dakika

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