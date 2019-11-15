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Yağmur Çoban Madalyaya kulaç attı

7 saat önce

Mamak Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcularından Yağmur Çoban geçtiğimiz ay düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası'nda yarışlarında madalyaya kulaç attı.

Yağmur Çoban Madalyaya kulaç attı, System.String[]

Mamak Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcularından Yağmur Çoban geçtiğimiz ay düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası'nda yarışlarında madalyaya kulaç attı.


Kelebek, sırtüstü, serbest ve kurbağa stillerinde yarışan Çoban 50 metre sırtüstü stilinde ikinci, 50 metre kelebek stilinde de üçüncülük elde ederek, hem gümüş hem de bronz madalyanın sahibi oldu.


Şampiyonlar Mamak'tan çıkacak


Sporun her branşında olduğu gibi yüzme branşında da başarılar elde ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sporun her alanında başarıyı hedefleyen bir belediye olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Gençlerimiz, hedefleri için çalışacak ve başaracaklar. Sağlıklı bir toplumun temeli spordur. Belediyemizin bütün spor tesisleri, gençlerimizin hizmetindedir. Spor dallarında geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için çocuklarımızın ve gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Ankara, Mamak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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