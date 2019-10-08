Yağmur dindi, denizin rengi değişti
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağmurun ardından denizin rengi kahverengiye dönüştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:04 Kaynak: İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağmurun ardından denizin rengi kahverengiye dönüştü.
Gece başlayan ve aralıklarla şiddetini arttıran yağmur nedeniyle turizm cenneti Bodrum'da hayat felç oldu. Şiddetini yitiren yağmurun ardından oluşan manzara ise görenleri şaşırttı. Dere yataklarının taşmasıyla çamurlu suyun denize döküldüğü Kumbahçe sahilinde ve limanda, suyun rengi kahverengi oldu. - MUĞLA
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