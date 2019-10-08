Son Dakika Haberleri: Yağmur dindi, denizin rengi değişti
Son Dakika Güncel Yağmur dindi, denizin rengi değişti

Yağmur dindi, denizin rengi değişti

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağmurun ardından denizin rengi kahverengiye dönüştü.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağmurun ardından denizin rengi kahverengiye dönüştü.


Gece başlayan ve aralıklarla şiddetini arttıran yağmur nedeniyle turizm cenneti Bodrum'da hayat felç oldu. Şiddetini yitiren yağmurun ardından oluşan manzara ise görenleri şaşırttı. Dere yataklarının taşmasıyla çamurlu suyun denize döküldüğü Kumbahçe sahilinde ve limanda, suyun rengi kahverengi oldu. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:04 Kaynak: İHA
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