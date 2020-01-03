Yağmur dindi, tarlalardaki sular çekilmedi - Son Dakika

ADANA'da, geçen hafta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle göle dönen 200 bin dönüm tarım arazisindeki suları tahliye etmek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makineleri, 10 farklı bölgede çalışma yapıyor.

23 Aralık 2019'da Seyhan, Sarıçam, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde başlayan şiddetli sağanakta 2 günde metrekareye 260 kilogram yağmur düştü. İlçelerde çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı caddelerde çöküntüler meydana geldi. Sağanak, sonraki günlerde yerini hafif yağışlara bırakırken hafta sonunun ardından son buldu. İlçelerdeki 200 bin dönüm tarım arazisi de sular altında kaldı. Toprağın yağmura doyması nedeniyle, bazı tarlalarda sular henüz çekilmedi. Arazilerde ekili buğday ve narenciye ürünleri büyük zarar gördü. Adana Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin zararlarının giderilmesi için çalışma başlatılacağını açıkladı. DSİ'ye ait iş makineleri de tarlalardan suların tahliye edilmesi ve drenaj kanallarını açmak için 10 farklı bölgede çalışma başlattı. Adana Valiliği'nin oluşturduğu kriz masası ekipleri de helikopterlerle çalışmaları anbean takip ediyor.

'KANALLAR VE POMPA YETERSİZ'