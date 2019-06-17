Yağmur duası sonrası sağanak
1 saat önce
SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Koyunlu köyünde vatandaşlar kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:39 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Gürün
ilçesine bağlı Koyunlu
köyünde vatandaşlar kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı. Duadan yaklaşık yarım saat sonra bölgede sağanak etkili oldu.
Köyde kuraklık nedeniyle tarım arazilerinin verimliliğinin artması için köylüler yağmur duasına çıktı. Yağmur duasına Gürün Belediye Başkanı Nabi Çiftçi'nin yanı sıra çevre köylüler de katıldı. Yapılan duanın ardından yaklaşık yarım saat sonra bölgede sağanak yağış başladı. Tarımla uğraşan köylüler yağışı sevinçle karşıladı.
- Sivas
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