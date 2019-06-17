Son Dakika Haberleri: Yağmur duası sonrası sağanak
Son Dakika Güncel Haber

Yağmur duası sonrası sağanak

1 saat önce

SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Koyunlu köyünde vatandaşlar kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı.

Yağmur duası sonrası sağanak, System.String[]
SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Koyunlu köyünde vatandaşlar kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı. Duadan yaklaşık yarım saat sonra bölgede sağanak etkili oldu. 
Köyde kuraklık nedeniyle tarım arazilerinin verimliliğinin artması için köylüler yağmur duasına çıktı. Yağmur duasına Gürün Belediye Başkanı Nabi Çiftçi'nin yanı sıra çevre köylüler de katıldı. Yapılan duanın ardından yaklaşık yarım saat sonra bölgede sağanak yağış başladı. Tarımla uğraşan köylüler yağışı sevinçle karşıladı. 


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:39 Kaynak: DHA
Koyunlu, Gürün, Sivas
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Yıldırım, tarihi yayın sonrası Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlatı: Arayıp 'Hayırlısı olsun' dedi Türkiye'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz konusunda sert mesaj Son dakika! Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez Son dakika! AK Partili Muş: Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:51:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmur duası sonrası sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]