Son Dakika Haberleri: Yağmur duasına çıkmışlardı, yarım saat sürmedi
Son Dakika Güncel Haber

Yağmur duasına çıkmışlardı, yarım saat sürmedi

41 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Koyunlu köyünde yapılan yağmur duasının ardından yarım saat geçmeden gök gürültü sağanak yağmur yağdı.

Yağmur duasına çıkmışlardı, yarım saat sürmedi, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Koyunlu köyünde yapılan yağmur duasının ardından yarım saat geçmeden gök gürültü sağanak yağmur yağdı. Sivas'ın Gürün ilçesi Koyunlu köyünde tarımsal faaliyetlerin zarar görmemesi için beklenen yağmur yağmayınca köy sakinleri yağmur duasına çıktı. Çevre köylüler ve Gürün Belediye Başkanı Nabi Çiftçi'nin de katıldığı duanın ardından yarım saat geçmeden gök gürültülü sağanak yağmur yağdı. Yağmur özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanları mutlu etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:45 Kaynak: İHA
Koyunlu, Sivas, Gürün, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım düşmesi sonucu bir ev yanarak kül oldu CHP'li İlhan Cihaner'den Binali Yıldırım'a "burs" yanıtı: Büyük yalan Son Dakika! Merkez Bankasından piyasaya destek! Bankalara likidite sağlanacak Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 12:26:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmur duasına çıkmışlardı, yarım saat sürmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]