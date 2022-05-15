Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı

15.05.2022 12:57
Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yağmur duasına giderlerken kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Faik Üre (74) öldü, eşi, gelini ve torunu da yaralandı.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yağmur duasına giderlerken kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Faik Üre (74) öldü, eşi, gelini ve torunu da yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çiçek Yaylası yolunda meydana geldi. Faik Üre, 01 TM 812 plakalı otomobiliyle yaylada yapılacak olan yağmur duasına katılmak için yola çıktı. Üre'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Faik Üre, hayatını kaybetti, eşi Cemile (73), gelini Heybet (56) ve torunu Cemile Üre (17) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Faik Üre'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.


Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı
Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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