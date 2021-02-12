Yağmur E-5 Karayolunda trafiği felç etti - Son Dakika

İstanbul'da sabah saatlerinde etki olan yağmur E-5 Karayolunda trafiği felç etti. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 65'lere ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle E- 5 Karayolunda trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğunun yüzde 65'lere ulaştığı görüldü.

(Armağan Yılmaz/İHA)