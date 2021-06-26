Yağmur Emir Güreşte Türkiye şampiyonu
26.06.2021 10:28
Antalya'da gerçekleştirilen 11-13 yaş minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında 46 kg. Minikler Serbest Güreş Şampiyonasında Kepsutlu Yağmur Emir Türkiye şampiyonu oldu.
Antalya'da gerçekleştirilen 11-13 yaş minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında 46 kg. Minikler Serbest Güreş Şampiyonasında Kepsutlu Yağmur Emir Türkiye şampiyonu oldu.
Antalya'da düzenlenen 11-13 yaş arası Türkiye şampiyonasında minikler 46 kg Kepsut Oktay Koçman Ortaokulu öğrencisi Yağmur Emir Türkiye şampiyonu oldu. Oktay Koçman Ortaokulu Müdürü Erdal Özel öğrencilerinin kazandığı başarı sonrası yaptığı açıklamada "Öğrencimizin kazandığı başarıdan dolayı kutluyorum. Yağmur sporda olduğu kadar derslerinde de başarılı bir öğrenci kutluyorum" dedi. Yağmur Emir'in Türkiye şampiyonu olması Kepsut ilçesinde büyük sevinçle karşılandı. - BALIKESİR
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