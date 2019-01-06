Son Dakika Haberleri: Yağmur Heyelana Neden Oldu, Otomobil Toprak Altında Kaldı

Yağmur Heyelana Neden Oldu, Otomobil Toprak Altında Kaldı

23 dakika önce

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, yol kenarında park halinde olan otomobil toprak altında kaldı.

Yağmur Heyelana Neden Oldu, Otomobil Toprak Altında Kaldı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, yol kenarında park halinde olan otomobil toprak altında kaldı.

Olay, Sincik- Malatya yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İlçede 1 haftadır aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Yarpuzlu Köyü yakınlarında Hacı K.'ya ait otomobil heyelan nedeniyle kayan toprak ve kaya parçaları altında kaldı. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken İl Özel İdare Ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:58 Kaynak: DHA

Sincik, Adıyaman, Güncel
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