Yağmur İstanbul'u esir aldı! İşte yurt geneli hava durumu raporu - Son Dakika
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Yağmur İstanbul'u esir aldı! İşte yurt geneli hava durumu raporu

22.09.2022 10:06

İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji'nin yeni yayımladığı raporuna göre ise yurdun büyük bir bölümünde yağışlar etkisini gösterecek. Çok sayıda il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Antalya, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat, Yozgat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kırklareli kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Osmaniye, Hatay kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Sinop çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Samsun çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt, Gaziantep, Kilis ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son Dakika Güncel Yağmur İstanbul'u esir aldı! İşte yurt geneli hava durumu raporu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağmur İstanbul'u esir aldı! İşte yurt geneli hava durumu raporu - Son Dakika
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