Görüntüler selin vurduğu İzmir'den! Vatandaşlar dizine kadar gelen suda yürüdü

Eski Tüfek.:

Vahhhh garip arkadaşlar vahhhh..İzmir'in ismini zikretmeden önce ,ağzınızı bir çalkalayın... İzmir asla ulaşamıyacağınız bir değer'dir , bunu anlayın artık...algı ile ,ayrıştırmak ile kaya'dan toz alırsınız ancak.