Görüntüler selin vurduğu İzmir'den! Vatandaşlar dizine kadar gelen suda yürüdü - Son Dakika
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Görüntüler selin vurduğu İzmir'den! Vatandaşlar dizine kadar gelen suda yürüdü

31.05.2023 15:27

İzmir'in Çiğli ilçesinde, etkili olan sağanak yağış caddeleri sular altında bırakırken, bazı iş yerlerini su bastı, vatandaşlar dizine kadar sularda yürümek zorunda kaldı.

Sağanak yağış, İzmir kent genelinde etkili oluyor. Yağış, Çiğli ilçesinde de aniden bastırdı. Sağanakla beraber kentteki caddelerde adeta göle döndü, vatandaşlarda zor anlar yaşadı.

SU DİZE KADAR GELDİ

Bazı vatandaşlar, dizine kadar su birikintisinde yürürken, bölgedeki iş yerlerini de su bastı. Kimi vatandaşlarda, su birikintisi önünde çaresizce bekleyerek yağmurun durmasını bekledi. Esnafta, alt yapıya isyan ederek Çiğli Belediyesine tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (9)
  • Mehmet Yavuz: BELEDİYECİLİK BUNLARDAN SORULUR :) :) :) Cevap Yaz 30 3 Yayından Kaldır
  • Aydın Gökmenoğlu: Kemali çağırın yardıma Cevap Yaz 36 8 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Vahhhh garip arkadaşlar vahhhh..İzmir'in ismini zikretmeden önce ,ağzınızı bir çalkalayın... İzmir asla ulaşamıyacağınız bir değer'dir , bunu anlayın artık...algı ile ,ayrıştırmak ile kaya'dan toz alırsınız ancak. Cevap Yaz 19 35 Yayından Kaldır
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