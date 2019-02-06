Son Dakika Haberleri: Yağmur Kazaları Beraberinde Getirdi

Yağmur Kazaları Beraberinde Getirdi

1 saat önce

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava, kazaları da beraberinde getirdi.

Yağmur Kazaları Beraberinde Getirdi, System.String[]
Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava, kazaları da beraberinde getirdi. Kazalar sebebiyle durma noktasına gelen Bursa-İzmir Yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da açık hava yerini yağmura bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava, kazayı da beraberinde getirdi. Bursa-izmir yolunda farklı noktalarda gelen maddi hasarlı kazalar trafiği durma noktasına getirdi. Yetkililer sürücülerin yağışlı havalarda kazalara sebebiyet verilmemesi araç takip mesafelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:27 Kaynak: İHA

İzmir, Sabah, Bursa, 3. Sayfa
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