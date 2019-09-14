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Yağmur kivi üreticisine yaradı

9 dakika önce

Yağmur kivi üreticisine yaradıORDU - Ordu'da uzun süreli yağışların ardından, havaların ısınmasıyla kivi meyvesi hasat edilecek boyuta ulaştı.

Yağmur kivi üreticisine yaradı

ORDU - Ordu'da uzun süreli yağışların ardından, havaların ısınmasıyla kivi meyvesi hasat edilecek boyuta ulaştı.

Kabadüz ilçesinde yaz boyu aralıklarla devam eden yağışlarla kiviler istenilen boyuta yaklaştı. İlçede iki ay sonra yapılacak hasat öncesi üreticiler bahçelerindeki kaliteli kivinin sevincini yaşıyor.

İlçe merkezinde yaşayan emekli öğretmen Dursun Uzunçakmak, uzun süreli yağışların kivi meyvesini büyüttüğünü söyledi.

Sürekli yağışlarla fındığın toplanması ve kurutmasında sorunlar yaşadıklarını anımsatan Uzunçakmak, "Yağışlarla kiviler çok güzel büyüdü. Kivilerin toplanmasına yaklaşık 2 ay olmasına karşın kiviler şimdiden istenilen büyüklüğe ulaştı. İlçemizin 250 rakımda bulunan kivi bahçelerinde çok mükemmel kivi var" dedi.

Yağmur kivi üreticisine yaradı

Kabadüz, Ordu, Kivi, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:42 Kaynak: İHA
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