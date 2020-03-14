Yağmur nedeniyle 2 iş yerinin istinat duvarı çöktü - Son Dakika

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Yağmur nedeniyle 2 iş yerinin istinat duvarı çöktü
6 saat önce
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle, organize sanayi sitesinde iki işyerinin istinat duvarı çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:44 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle, organize sanayi sitesinde iki işyerinin istinat duvarı çöktü.Olay, sabah saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Sitesi'nde dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, iki işyerinin istinat duvarı çöktü. Meydana gelen olayda can ve mal kaybı olmazken, yola devrilen taşları vatandaşlar kendi imkanlarıyla kaldırdı.
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