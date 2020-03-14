Yağmur nedeniyle 2 iş yerinin istinat duvarı çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yağmur nedeniyle 2 iş yerinin istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Yağmur nedeniyle 2 iş yerinin istinat duvarı çöktü

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle, organize sanayi sitesinde iki işyerinin istinat duvarı çöktü.

Yağmur nedeniyle 2 iş yerinin istinat duvarı çöktü, System.String[]

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle, organize sanayi sitesinde iki işyerinin istinat duvarı çöktü.Olay, sabah saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Sitesi'nde dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, iki işyerinin istinat duvarı çöktü. Meydana gelen olayda can ve mal kaybı olmazken, yola devrilen taşları vatandaşlar kendi imkanlarıyla kaldırdı.


Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:44 Kaynak: DHA
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