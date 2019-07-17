Yağmur nedeniyle hastaneyi su bastı
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Yağmur nedeniyle hastaneyi su bastıMUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin giriş bölümüne, aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle su bastı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:11 Kaynak: DHA
Yağmur nedeniyle hastaneyi su bastı
MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin giriş bölümüne, aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle su bastı.
Menteşe ilçe merkezinde etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bu akşam aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yolda yürümekte, bazı sürücüler ise su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran yağış nedeniyle MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin giriş bölümünü su bastı. Çatıdaki çatlak bölmeden yağmur suları hastane içerisine girdi. Adeta göle dönen giriş bölümündeki hasta vatandaşlar ve yakınları kat altlarına sığındı. Hastane çalışanları da ellerinde çek-pas ve fırçalar ile yağmur suyunu tahliye etti.
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