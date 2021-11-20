Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarpan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza; Canik ilçesi 200 Evler mevkii çevre yolunda meydana geldi. Yağmurlu hava sebebiyle kayganlaşan yolda sürücü İsmail Ö. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan 35 AE 0493 plakalı otomobil önce refüje çarptı akabinde çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan bir ağacı ortadan ikiye böldü. Otomobilin motor bölümünden sızan yağ yola yayıldı. Yağış nedeniyle daha da kayganlaşan yolda Karayolları eki1pleri çalışma başlattı. Yaralı İsmail Ö. ambulansla özel bir hastane götürüldü. - SAMSUN