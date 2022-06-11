Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara D-200 karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 06 BEJ 366 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü B.K. ile yolculardan G.K., N.K., A.K., Z.K. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırldı. Şarampole ters devrilen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı - Son Dakika

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