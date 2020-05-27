Yağmur nedeniyle parklar ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yağmur nedeniyle parklar ve sokaklar boş kaldı

BİLECİK - Sokağa çıkma kısıtlamasının 0-14 yaş gurubu için kalkmasıyla birlikte dışarı çıkmak isteyen çocuklar, soğuk hava ve yağmur engeline takılırken, parklar ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibariyle tüm Türkiye'de sona erdi. Bilecik'te dışarı çıkmak için saat 11.00'ı bekleyen 0-14 yaş arası ç çocuklar ve aileleri yağmur engeline takıldı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağmurun başlaması sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklar parkları boş bıraktı.

Meteorolojiden alınan verilere göre hava sıcaklıkları ise hafta sonuna kadar serin ve yağmur yağışlı olarak seyredeceği öğrenildi.