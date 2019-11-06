Son Dakika Haberleri: Yağmur nedeniyle yoldan çıkan minibüs giyim dükkanına girdi
Son Dakika Güncel Yağmur nedeniyle yoldan çıkan minibüs giyim dükkanına girdi

Yağmur nedeniyle yoldan çıkan minibüs giyim dükkanına girdi

7 saat önce

Konya'da minibüsün giyim dükkanına girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yağmur nedeniyle yoldan çıkan minibüs giyim dükkanına girdi, System.String[]

Konya'da minibüsün giyim dükkanına girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Karatay ilçesi Karakayış Caddesi'nde geçen cuma günü, 42 DBF 69 plakalı minibüsün sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolda kayan araç, cadde üzerindeki Necip Coşkun'un işlettiği giyim dükkanına girdi.

Araç ve iş yerinde hasarın oluştuğu kazada, dükkandaki müşteriler ile sürücü ve minibüsteki çocuk yara almadan kurtuldu.

Giyim dükkanındaki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, yoldan çıkan minibüsün dükkanın camından içeriye girmesi ve içerideki müşterilerin panik halinde dışarıya çıkması yer alıyor.

İş yeri sahibi Coşkun, kazanın, yağan yağmur nedeniyle olduğunu ifade ederek, "Muhtemelen kaygan yoldan dolayı sürücü direksiyon hakimiyetini yitirdi. İçeride müşterilerle ilgilenirken bir gürültü duyduk. Baktık ki iş yerine minibüs girmiş. Minibüs sürücüsünün yanında da kendi çocuğu vardı. Ona da bir şey olmadı. Şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı." diye konuştu.

Konya, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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