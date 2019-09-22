Son Dakika Haberleri: Yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili kurtardılar
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Yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili kurtardılar

54 dakika önce

BOLU'da, apartmanın yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili, itfaiye ekibi kurtardı.

Yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili kurtardılar, System.String[]

BOLU'da, apartmanın yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili, itfaiye ekibi kurtardı.

Olay, Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki bir apartmanın yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kuşu bulunduğu yerden kurtardı. Kuş daha sonra Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada itfaiye erleri kuşu Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibine teslim etti.

İtfaiye, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:05 Kaynak: DHA
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