Yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili kurtardılar
54 dakika önce
BOLU'da, apartmanın yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili, itfaiye ekibi kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:05 Kaynak: DHA
BOLU'da, apartmanın yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili, itfaiye ekibi kurtardı.
Olay, Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki bir apartmanın yağmur oluğundaki ipe dolanan ebabili görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kuşu bulunduğu yerden kurtardı. Kuş daha sonra Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada itfaiye erleri kuşu Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibine teslim etti.
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